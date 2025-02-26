Bandırma'da Asayiş Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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Bandırma'da Asayiş Operasyonu: 5 Gözaltı

Bandırma\'da Asayiş Operasyonu: 5 Gözaltı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan operasyonlarda insan ticareti ve cinsel saldırı suçlarından 5 kişi yakalandı.

26.02.2025 15:29
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 7 adrese yapılan asayiş operasyonlarında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 7 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda insan ticareti, cinsel saldırı ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 56 adet uyuşturucu hap, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca şarjörü ve 2 adet 7.65 mm çapında fişek, 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Emniyet yetkilileri, kamu düzeninin sağlanması ve toplum sağlığının korunması için operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Asayiş Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika

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