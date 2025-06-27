Bandırma\'da ATV Hırsızlığı Kamerada

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gece saatlerinde yaşanan ATV hırsızlığı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Paşabayır Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 10 AIU 261 plakalı ATV'yi çalıştırarak kaçmak istedi. Hırsız, kaçış sırasında sitenin demir kapısını kırarak olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, ATV'nin çalınmasıyla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili görgü tanığı olan ya da ATV'nin yerini bilen vatandaşların emniyet güçlerine bilgi verilmesi istendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR