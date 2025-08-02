Bandırma\'da Kaçakçılık Operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 19 bin 520 adet dolu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüpheli G.Y.'ye ait işyerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, satışa hazır halde toplam 19 bin 520 adet dolu makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli G.Y. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR