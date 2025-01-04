Bandırma'da Okul Çevrelerinde Denetim

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Aralık tarihleri arasında okul çevrelerinde ve servis araçlarında gerçekleştirdikleri denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi, çocukların olumsuzluklardan korunması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında: 972 umuma açık yer denetlendi. Bin 762 şahıs sorgulandı, 77 okul servis aracı trafik yönünden kontrol edildi, 1 servis aracına 7 bin 929 TL idari trafik cezası uygulandı.

Denetimlerde, hırsızlık suçundan aranan 2 şahıs, yağma suçundan aranan 1 şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan aranan 1 şahıs ve diğer suçlardan aranan 6 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs yakalandı.

9 eğitim ve öğretim kurumunda, toplam bin 486 öğrenciye "Kişisel Güvenlik, Suçtan Korunma Yöntemleri, Akran Zorbalığı ve Siber Güvenlik" konularında eğitim verilerek bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, denetim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR