Bandırma'da Trafik Denetimleri: 59 Ehliyet Geri Alındı, 2 Milyon 153 Bin 810 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Bandırma'da Trafik Denetimleri: 59 Ehliyet Geri Alındı, 2 Milyon 153 Bin 810 TL Cezai İşlem Uygulandı

Balıkesir'in Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 59 araç sürücüsünün ehliyeti geçici olarak geri alındı ve motosiklet ile motorlu bisiklet sürücülerine toplamda 2 milyon 153 bin 810 lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerde abartılı egzoz, yüksek ses ve rahatsız edici şekilde gürültü çıkaran araçlara, kamunun huzurunu bozan ses ve müzik cihazı kullanan sürücülere, alkollü araç kullanımı yapan sürücülere ve eksiklikler tespit edilen motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine cezalar kesildi.

01.07.2024 19:34
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Balıkesir'in Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 59 araç sürücüsünün ehliyeti geçici olarak geri alındı ve motosiklet ile motorlu bisiklet sürücülerine toplamda 2 milyon 153 bin 810 lira cezai işlem uygulandı.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nden edinilen bilgiye göre, 2024 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde; abartılı egzoz, yüksek ses ve rahatsız edici şekilde gürültü çıkaran 20 araç ile ses ve müzik cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde kullanan 401 sürücüye toplam 332 bin 165 lira ceza kesildi. Ayrıca, alkollü olarak araç kullanan 64 sürücüye toplam 462 bin 782 lira cezai işlem uygulandı ve bu sürücülerden 59'unun ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Ekipler tarafından ayrıca, bin 949 adet motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle 961 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne toplamda 2 milyon 153 bin 810 lira ceza uygulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Trafik Denetimleri: 59 Ehliyet Geri Alındı, 2 Milyon 153 Bin 810 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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