Bandırma\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, E.S. (51) idaresindeki 10 ALF 291 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinden gelerek Gönen Yolu Caddesi Bölge Trafik Kavşağı istikametinden Hava Üssü yan yola giriş yaptığı esnada, aynı yönde yanında seyir halinde olan A.S. (57) idaresindeki 10 ANK 200 plakalı motosiklete yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.S. ile motosiklette yolcu olarak bulunan F.S. (56) yaralandı. Motosiklette yolcu konumunda bulunan F.S. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR