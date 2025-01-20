Bandırma\'da Uyuşturucu İmalathanesi Baskını

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Bandırma'da uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı

Bandırma'da uyuşturucu imalathanesine baskın

Evden uyuşturucu serası çıktı, 1 gözaltı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından, ilçede genel güvenliğin ve toplum sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde Günaydın Mahallesi'nde bir evin uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edildi.

Ekiplerce gerçekleştirilen operasyon sırasında, evin bir odasının özel sistemlerle donatıldığı ve burada Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi. Yapılan aramalarda; 20 kök Hint keneviri bitkisi, uyuşturucu üretiminde kullanılan özel havalandırma, aydınlatma ve sulama sistemleri, çeşitli teknik ekipman ve cihazlar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında B.T. isimli şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. Şüpheli hakkında 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet ve TCK 191 suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.

Polis yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.