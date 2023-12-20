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Bandırma'da yapılan operasyonda çok sayıda aranan şahıs, silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Bandırma'da yapılan operasyonda çok sayıda aranan şahıs, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan operasyonda milli güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla çok sayıda aranan şahıs, silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 275 personel görev aldı ve 2 bin 870 kişi sorgulandı. 12 aranan şahıs yakalandı ve çeşitli suçlardan aranan 12 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 1 Suriye uyruklu şahıs da göç idaresine teslim edildi. Operasyon kapsamında 75 umuma açık yer kontrol edildi ve 5 işletmeye tütün mamulleri tüketimi ve kayıtsız işçi çalıştırma gibi suçlardan tutanak tanzim edildi. Ayrıca, 561 araç kontrol edildi ve 32 araca ceza yazıldı. Operasyon sonucunda 1 ruhsatsız tüfek, 7 dolu kartuş, 3 kuru sıkı tabanca, 7 kurusıkı mermi, 2 ruhsatsız tabanca, çeşitli miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma düzenekleri ele geçirildi.

Bandırma\'da yapılan operasyonda çok sayıda aranan şahıs, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
20.12.2023 - 10:45,
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde milli güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan operasyonda çok sayıda aranan şahıs, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Bandırma'da 275 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 2 bin 870 kişi sorgulandı, 12 aranan şahıs yakalandı. Hırsızlık suçundan aranan 4 şahıs, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak suçundan aranan 1 kişi, basit yaralama suçundan aranan 1 şahıs ve yoklama kaçağı olarak aranan 6 kişi yakalandı. Ayrıca göç idaresine mevcutlu olarak teslim edilecek 1 Suriye uyruklu şahıs yakalandı.

Denetlenen/kontrol edilen ve umuma açık diğer yerlerde yapılan operasyonda 75 adet umuma açık yer kontrol edildi, 5 işletmeye kapalı alanda tütün mamulleri tüketiminden tutanak tanzim edildi. 1 işletmeye de kayıtsız işçi çalıştırmaktan tutanak tanzim edildi.

Denetlenen ve uygulama yapılan, kontrol edilen araç sayısı 561, ceza yazılan araç sayısı 32, ceza miktarı 121 bin lira, men edilen araç sayısı sayısı 6 ve 3 şahsa TCK 179/3 kapsamında adli işlem yapıldı.

Uygulamada ve yapılan arama çalışmaları sonucunda 1 adet ruhsatsız tüfek ve 7 adet dolu kartuş, 3 adet kuru sıkı tabanca ve 7 adet kurusıkı mermisi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 11 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet 6,35 mm tabanca fişeği, 0,60 gram metamfetamin, 2,70 gram esrar, 19 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu kullanma düzeneği ve 1 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da yapılan operasyonda çok sayıda aranan şahıs, silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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