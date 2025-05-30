Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Ceylanpınar Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesine giden M.A. isimli bir şahıs, bankanın şube müdürü B.S.'nin odasına girdi.
Yanında getirdiği bıçağı çeken şahıs, bankada paniğe neden oldu. Banka görevlilerinin yardım butonuna basması üzerine banko üzerindeki bir miktar parayı alıp dışarı çıkmaya çalışan şahıs, olay yerine giden polisler tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Banka müdürüne bıçak çekti, paralarla kapıdan çıkamadan yakalandı - Son Dakika
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