Barbaros Şansal Gözaltına Alındı

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İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet biriminde verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, modacı Barbaros Şansal öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, İstanbul Havalimanı'na geldi. Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gelen Barbaros Şansal hakkında İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Halkın kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme" suçundan aranması olduğu tespit edildi. Şansal, havalimanındaki polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesi alınmak üzere havalimanında bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet birimine getirilen Şansal'ın ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL