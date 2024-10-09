Bariyer Atlama Denemesi Facia ile Sonuçlandı

3.Sayfa

Bariyerden atlayıp karşıya geçmek isteyen çocuk hayatını kaybetti

YOZGAT - Yozgat'ta refüjdeki bariyerin üzerinden atlayarak karşıya geçmek isteyen 14 yaşındaki çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu öldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Yozgat- Sivas karayolu şehir merkezi geçişinde yaşandı. Kazada 14 yaşındaki M.E.B., bariyerin üzerinden atlayıp karşıya geçmek isterken, H.O.Y. idaresindeki 40 ABJ 768 plakalı hafif ticari aracın önüne düştü. Aracın çarpması sonucu başından ağır yaralanan M.E.B. 112 Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. M.E.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.