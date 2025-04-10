Bartın\'da 500 İşçi Kura ile Belirlendi

Türkiye İş Kurumu'nun İşgücü Uyum Programı Kapsamı'nda, Bartın'daki kurumlarda çalışacak 500 işçi kura ile belirlendi.

İşgücü Uyum Programı (İUP) ile Bartın'daki kamu kurumlarında çalışacak işçiler, kura çekilişi ile belirlendi.

Bartın Kültür Merkezi Küçük Salonda, Bartın 3'üncü Noteri tarafından gerçekleştirilen kura ile il merkezi, ilçe ve beldelerdeki kamu kurumlarında iş başı yapacaklar sırayla belirlendi. Bir çok kurumda ise alınacak işçi sayısının 2 katı kadar başvuru yapıldığı öğrenilirken, Ulus Kaymakamlığı (Merkez) için başvuru sayısının, alım sayısının altında kalması nedeniyle kura çekimi gerçekleştirilemedi.

Çekilişi kamu kurumlarının temsilcileri, başvuru yapan adaylar ve aileleri de takip etti. Başvuru esnasında adaylar büyük heyecan yaşadı.

En kısa sürede işe başlamaları beklenen adayların, program kapsamında, ilk dört hafta 5 gün ve 37,5 saat olarak çalışabilecek. Adaylar devam eden haftalarda ise 3 gün ve 22,5 saat mesai yapabilecek.

Program ile adaylar yıl içerisinde en fazla 140 gün çalışabilecek. - BARTIN