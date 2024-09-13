Bartın'da Balıkçı ve Teknesi Kayboldu - Son Dakika
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Bartın'da Balıkçı ve Teknesi Kayboldu

Bartın açıklarında balık avlayan balıkçı Baykal Özdemir, motor arızası sonrası kayboldu.

13.09.2024 20:49
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Bartınlı balıkçı, teknesi ile birlikte denizde kayboldu

En son gece telefonla görüşülen balıkçı ve teknesine 13 saattir ulaşılamıyor

BARTIN - Karadeniz'in Bartın açıklarında balık avlayan bir balıkçı, teknesi ile birlikte denizde kayboldu. Yaklaşık 13 saattir aranan balıkçı ve teknesine henüz ulaşılamadı.

Bartın Boğaz Mevkisisinden 2 gün önce denize açılan ve Tarlaağzı limanının yaklaşık 1.5 mil açıklarında BACANAK-2 isimli 7 metre boyunda ahşap teknesinde balık avlayan Baykal Özdemir, gece saat 01: 00 de telefonla aradığı yakınlarından yardım istedi. telefon şarjının bitmek üzere olduğunu belirten ve tekne motorunun stop ettiğini söyleyen Baykan'a ulaşmak için çalışma başlatıldı. Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı bot ve helikopter ile denizde arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 13 saattir süren çalışmalarda ne balıkçı teknesine nede de teknenin kaptanı Baykal Özdemir'e ulaşılamadı.

Motor arızası nedeniyle stop eden teknenin, gece denizdeki fırtınada sürüklendiği ve uluslararası sulara sürüklenmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

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