Bartın'da bedensel engelli kız kardeşine şiddet uygulayan babasını öldüren Tuncay Çetin cezaevine girdi

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Bartın'ın Ulus ilçesinde bedensel engelli ve ilik kanseri nedeniyle tedavi gören kız kardeşine şiddet uygulayan babasını öldüren Tuncay Çetin cezaevine, babası ise mezara girdi. Kola nedeniyle çıkan kavgada Tuncay Çetin'in tüfeğin dipçiği ile babasının kafasına defalarca vurduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıdere köyü Yenice Mahallesi'ndeki evine alkollü baba Mustafa Çetin, bedensel engelli kızı Emine Çetin'in boğazına sarılarak, şiddet uyguladı. Baba Mustafa Çetin, bu sırada araya giren ve alkollü olduğu ileri sürülen oğlu Tuncay Çetin ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise Tuncay Çetin, evin üst katına çıkarak duvarda asılı bulunan tüfeği alarak ateş ettiği babasını öldürdü.

Olayın ardından gözaltına alınan Tuncay Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderilirken babası Mustafa Çetin'in cenazesi ise evin önüne getirildi. Evin önünde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı ve helalleşmenin ardından cenaze aile mezarlığına defnedildi.

Tartışmanın sebebi kola çıktı

Yaşanan acı olayla sır perdesi de aralandı. Tartışmanın ilik kanseri tedavisi gören ve tatlı ve asitli ürünler tüketmesi yasak olduğu ileri sürülen Emine Çetin'in komşusuna kola almayı gitmesi nedeniyle başladığı öğrenildi. Alkollü babanın bağrışması üzerine ise önce anne Ayşe Çetin'in sonra da alkollü olduğu ileri sürülen oğlu Tuncay Çetin'in tartışmaya dahil olduğu iddia edildi. Mustafa Çetin'in, engelli kızı Emine Çetin'in boğazını sıkması ve darp etmeye çalışması üzerine ise Tuncay Çetin'in cinnet getirerek, evin üst katına çıktığı ileri sürüldü. Yaşanan bağrışmalar üzerine ise aileyi ayırmak isteyen komşuları da evin önüne geldi. Kendini kaybeden Tuncay Çetin, av tüfeği ile babasına doğru ateş ederek, amcasının oğlu Aykut Çetin'i hafif bir şekilde yaraladı.

İkinci kez tüfeği ateşleyen Tuncay Çetin, bu kez babasını vurdu. Yere yığılan babası Mustafa Çetin'in ölmediğini gören Tuncay Çetin, tüfeğin dipçiği ile babasının kafasına vurmaya başladı. Öfkelenen Çetin'in, öldüğüne emin olana kadar defalarca babasının kafasına vurduğu belirtildi.

Yaşananları anlattı

Olayda yaralanan Aykut Çetin, "Akşam saatlerinde boğuşma oldu. Mehmet amcam ile ayırmaya gittik. Ne olduysa o arada oldu. Tuncay'ın yukarı çıktığını gördüm. İlk ateş etti bana geldi. Ben hafif bir şekilde yaralandım. Çok kötü oldu, biri cezaevine gitti, diğeri mezara" diye konuştu

Engelli kız kardeş Emine Çetin ise kendisini babasının elinden kurtaran ağabeyine tepki göstererek, "Yaşadıklarım çok kötüydü. Bu böyle olmamalıydı. Kimse ölmeyi hak etmedi" ifadelerini kullandı. Anne Ayşe Çetin ise ağlamaktan konuşamadı. Acılı anne, "Bir tarafta kocam, bir tarafta evladım. Allah'ım sabır ver" dedi.

Suçlamaları kabul etti, pişman olmadığını söyledi

Tuncay Çetin, jandarmada ve mahkemede verdiği ifadesinde daha önce babasının kendisine, kız kardeşine ve annesine şiddet uyguladığını ileri sürerek, pişman olmadığını ifade etti. Çetin'in ifadesinde, "Babama olan hıncımdan dolayı pişman değilim. Her akşam içer, her akşam kavga ederdik. Babamdan daha alkollü olduğum için ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bu acıyı aileme yaşattığım için çok üzgünüm ve bu nedenle pişmanım. İsnat edilen suçları kabul ediyorum" dediği öğrenildi. - BARTIN