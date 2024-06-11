Bartın'da bedensel engelli kız kardeşine şiddet uygulayan babasını öldüren Tuncay Çetin cezaevine girdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bartın'da bedensel engelli kız kardeşine şiddet uygulayan babasını öldüren Tuncay Çetin cezaevine girdi

Bartın'ın Ulus ilçesinde bedensel engelli ve ilik kanseri nedeniyle tedavi gören kız kardeşine şiddet uygulayan babasını öldüren Tuncay Çetin cezaevine, babası ise mezara girdi. Kola nedeniyle çıkan kavgada Tuncay Çetin'in tüfeğin dipçiği ile babasının kafasına defalarca vurduğu ortaya çıktı. Olayın sebebi ise engelli kız kardeşin komşusuna kola almasıyla başlayan tartışma oldu.

11.06.2024 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Ulus ilçesinde bedensel engelli ve ilik kanseri nedeniyle tedavi gören kız kardeşine şiddet uygulayan babasını öldüren Tuncay Çetin cezaevine, babası ise mezara girdi. Kola nedeniyle çıkan kavgada Tuncay Çetin'in tüfeğin dipçiği ile babasının kafasına defalarca vurduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıdere köyü Yenice Mahallesi'ndeki evine alkollü baba Mustafa Çetin, bedensel engelli kızı Emine Çetin'in boğazına sarılarak, şiddet uyguladı. Baba Mustafa Çetin, bu sırada araya giren ve alkollü olduğu ileri sürülen oğlu Tuncay Çetin ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise Tuncay Çetin, evin üst katına çıkarak duvarda asılı bulunan tüfeği alarak ateş ettiği babasını öldürdü.

Olayın ardından gözaltına alınan Tuncay Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderilirken babası Mustafa Çetin'in cenazesi ise evin önüne getirildi. Evin önünde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı ve helalleşmenin ardından cenaze aile mezarlığına defnedildi.

Tartışmanın sebebi kola çıktı

Yaşanan acı olayla sır perdesi de aralandı. Tartışmanın ilik kanseri tedavisi gören ve tatlı ve asitli ürünler tüketmesi yasak olduğu ileri sürülen Emine Çetin'in komşusuna kola almayı gitmesi nedeniyle başladığı öğrenildi. Alkollü babanın bağrışması üzerine ise önce anne Ayşe Çetin'in sonra da alkollü olduğu ileri sürülen oğlu Tuncay Çetin'in tartışmaya dahil olduğu iddia edildi. Mustafa Çetin'in, engelli kızı Emine Çetin'in boğazını sıkması ve darp etmeye çalışması üzerine ise Tuncay Çetin'in cinnet getirerek, evin üst katına çıktığı ileri sürüldü. Yaşanan bağrışmalar üzerine ise aileyi ayırmak isteyen komşuları da evin önüne geldi. Kendini kaybeden Tuncay Çetin, av tüfeği ile babasına doğru ateş ederek, amcasının oğlu Aykut Çetin'i hafif bir şekilde yaraladı.

İkinci kez tüfeği ateşleyen Tuncay Çetin, bu kez babasını vurdu. Yere yığılan babası Mustafa Çetin'in ölmediğini gören Tuncay Çetin, tüfeğin dipçiği ile babasının kafasına vurmaya başladı. Öfkelenen Çetin'in, öldüğüne emin olana kadar defalarca babasının kafasına vurduğu belirtildi.

Yaşananları anlattı

Olayda yaralanan Aykut Çetin, "Akşam saatlerinde boğuşma oldu. Mehmet amcam ile ayırmaya gittik. Ne olduysa o arada oldu. Tuncay'ın yukarı çıktığını gördüm. İlk ateş etti bana geldi. Ben hafif bir şekilde yaralandım. Çok kötü oldu, biri cezaevine gitti, diğeri mezara" diye konuştu

Engelli kız kardeş Emine Çetin ise kendisini babasının elinden kurtaran ağabeyine tepki göstererek, "Yaşadıklarım çok kötüydü. Bu böyle olmamalıydı. Kimse ölmeyi hak etmedi" ifadelerini kullandı. Anne Ayşe Çetin ise ağlamaktan konuşamadı. Acılı anne, "Bir tarafta kocam, bir tarafta evladım. Allah'ım sabır ver" dedi.

Suçlamaları kabul etti, pişman olmadığını söyledi

Tuncay Çetin, jandarmada ve mahkemede verdiği ifadesinde daha önce babasının kendisine, kız kardeşine ve annesine şiddet uyguladığını ileri sürerek, pişman olmadığını ifade etti. Çetin'in ifadesinde, "Babama olan hıncımdan dolayı pişman değilim. Her akşam içer, her akşam kavga ederdik. Babamdan daha alkollü olduğum için ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bu acıyı aileme yaşattığım için çok üzgünüm ve bu nedenle pişmanım. İsnat edilen suçları kabul ediyorum" dediği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Bartın, Kavga, Baba, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da bedensel engelli kız kardeşine şiddet uygulayan babasını öldüren Tuncay Çetin cezaevine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 03:55:25. #1.13#
SON DAKİKA: Bartın'da bedensel engelli kız kardeşine şiddet uygulayan babasını öldüren Tuncay Çetin cezaevine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement