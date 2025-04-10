Bartın\'da Kamyon Köprüye Takıldı

Bartın'da römork yüklü kamyon, köprüye takıldı. Yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından kamyon sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Bartın'da Orduyeri Caddesi'nden Kandırmak Caddesi'ne seyir halinde bulunan römork yüklü kamyon, Orduyeri Köprüsü'ne takıldı. Bölgedeki trafiğin kilitlenirken, polis ekipleri yolda güvenlik tedbiri aldı.

Yapılan çalışmaların ardından trafik akışı normale dönerken, kamyonu kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1.5 saat köprünün altında mahsur kalan kamyonetin kasasındaki römorkların, uç kısmındaki demirlerin çıkartılmasının ardından kamyon köprünün altından geçebildi.

Öte yandan köprünün her iki tarafında da yüksekliğini gösterecek uyarı tabelasının bulunmaması dilkat çekti. - BARTIN