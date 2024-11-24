Bartın'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu.
Bartın il genelinde beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Bartın'ın merkeze bağlı köyleri, Bartın- Karabük Karayolu, Ulus, Amasra, Kurucaşile ilçeleri ile Hasankadı, Kumluca ve Abdipaşa ve Kozcağız beldelerinin yüksek bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken, kar ve kayan araçlar nedeniyle bazı sürücülerin yolda kaldığı öğrenildi. - BARTIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bartın'da Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
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