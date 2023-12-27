Bartın\'da park halindeki araçta esrar ele geçirildi

Bartın'da polis ekiplerinin park halindeki bir araçta ve yanında bulunan şahsın üzerinde yaptığı kontrollerde sakız kutusu içerisinde esrar maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timleri, yaptıkları uygulama esnasında şüphelendikleri park halindeki bir araçta ve aracın yanında bulunan O.Ö. isimli şahsın üzerindeki kontrollerde sakız kutusu içerisine gizlenmiş bir miktar esrar maddesi ele geçirdi. Şahıs ifadesi alınmak üzere, uyuşturucu madde de gerekli işlemlerin yapılarak imha edilmesi amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi

Olayla ilgili başlatılan işlemlerin sürdüğü belirtildi. - BARTIN