Bartın'da Polis, Buzlu Yolda Trafiği Yönlendirdi - Son Dakika
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Bartın'da Polis, Buzlu Yolda Trafiği Yönlendirdi

Bartın\'da Polis, Buzlu Yolda Trafiği Yönlendirdi

Bartın'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası buzlanan yolda, bir polis memuru ağzında düdükle trafiği yönlendirirken, elindeki kürekle de kar temizledi. Görüntüler, polisin özverili çalışmasını gözler önüne serdi.

21.02.2025 15:41  Güncelleme: 15:43
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Bartın'da buzlu yolda ağzında düdükle trafiği yönlendiren polis, elindeki kürekle de kar temizledi. Yürek ısıtan o anlar kameraya yansıdı.

Bartın'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla gün boyu devam etti. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte buzlanma nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde trafiğin yoğunlaştığı kentte, şiddetini arttıran rüzgar ile birlikte kar yağışı zaman zaman tipiye dönüştü. Soğuk hava ve kara rağmen polis ekipleri ise cadde ve sokaklarda trafik akışını sağladı. Ekipler, Yukarıçarşı bölgesinden Ayalı mevkisine inen yoldaki buzlanma nedeniyle belediye yetkililerini bilgilendirdi. Bir polis memuru ise çevredeki bir esnaftan aldığı kürekle, yoldaki buzları kırarak küreme yaptı. Trafik polisi bir taraftan da ağzında düdükle trafiği yönlendirdi. İş makinesi ile gerçekleştirilen küreme ve tuzlamanın ardından yolda ulaşım normale dönerken, polisin duyarlı hareketi görenlerin ise takdirini kazandı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Polis, Buzlu Yolda Trafiği Yönlendirdi - Son Dakika

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