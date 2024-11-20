Bartın\'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Gözaltı

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Bartın'daki uyuşturucu operasyonunda ikinci dalga: 5 gözaltı

BARTIN - Bartın'da rekor seviyede uyuşturucunun yakalandığı operasyonda ikinci dalga gerçekleştirildi. 4 kişinin yakalanarak tutuklandığı

Operasyonun ikinci dalgasında ise 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul- Bartın arasında uyuşturucu temini ve sevkiyatının gerçekleştiren çeteye yönelik operasyonda 4 kişi yakalanarak tutuklanmıştı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk operasyonda Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurulurken, şebekenin Bartın ayağındaki önemli isimleri Ş.E., E.E., İ.C. ve D.K. yakalanaklanarak cezaevine gönderilmişti.

Genişletilmiş soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonlarda ise 2'si kadın 5 kişi yakalandı. Alınan ifadeler doğrultusunda ekipler, günlerce takip etti. Onlarca kamera görüntülerini izleyen polisler, 2'si kadın 3 kişiyi İstanbul'da, 2 kişiyi ise Bartın'da yakaladı.

Operasyonkarda yapılan ikamet aralamalarında ise 3 parça halinde toplam ağırlığı 4,31 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.

Yapılan işelmelerin ardından ise İstanbul'dan Bartın'a getirilen P.K., A.Ö ve A.D isimli şahıslar ile Bartın'da yakalanan F.K ve A.Y isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerini ardından Bartın Adliyesine sevk edildi. Gözaltına alınan 2 kadının uyuşturucu temini ve bağlantıyı sağladığı ileri sürüldü