Başakşehir'de Açılış İzdihamı - Son Dakika
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Başakşehir'de Açılış İzdihamı

Başakşehir\'de Açılış İzdihamı
28.06.2025 16:56
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İstanbul Başakşehir'deki mağaza, 100 TL kampanyasıyla yoğun kalabalık oluşturdu, izdiham yaşandı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde açılışa özel tüm ürünlerini 100 TL'den satacağını duyuran bir mağaza, sabah saatlerinde büyük bir kalabalığın akınına uğradı. Kampanyayı duyan vatandaşlar mağaza önünde uzun kuyruklar oluştururken, alışveriş sırasında izdiham yaşandı. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar fenalaşarak hastaneye kaldırılırken, ürünlerin tükenmesinin ardından mağaza öğleden sonra kapatıldı. Öte yandan, izdiham anları ise havadan görüntülendi.

Başakşehir'de bir zücaciye mağazası açılışa özel tüm ürünlerini 100 TL'den satacağını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişi açılış için mağaza önüne akın etti. Mağaza önünde oluşan kalabalık nedeniyle zaman zaman izdiham yaşanırken, kuyrukta bekleyen bazı vatandaşlar fenalaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaşlar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Muhtemel bir acil duruma karşı mağaza önünde gün boyunca ambulans hazır bekletildi. Aynı cadde üzerinde bulunan ve durumu fırsata çevirmek isteyen diğer mağazalar da indirim kampanyaları başlatınca kalabalık daha da arttı. Kalabalık nedeniyle cadde zaman zaman trafiğe tamamen kapandı. O anlar ise havadan da görüntülendi. Öte yandan mağaza yönetimi, öğleden sonra yeterli ürünlerinin kalmadığını belirterek mağazayı kapatma kararı aldı.

"Devletimin 10 ambulansı, 20 polis aracı burada bekliyor"

Gerçekleşen izdihamla alakalı konuşan vatandaşlardan Bilal Temur, "Biz burada oturduğumuz için tam 10 saattir buradayız. Açılış yapabilir tamam buna bir şey demiyorum ama 92 yaşında bir teyze gördüm, burada ona rağmen hala içeriye girmeye çalışıyorlar. İzdiham yaşandı. Bir kişi para kazanacak diye devletimin, milletimin 10 ambulansı, 20 tane polis aracı burada bekliyor. Belki ihtiyacı olan başka insanlar olacak bu ambulansların burada ne işi var anlamış değilim" şeklinde konuştu.

Dükkan çalışanı Emrehan Özdemir ise yaşanılan durumla alakalı, "Bizim açılışımız vardı. Bir yoğunluktan dolayı sıkıntı oldu ama talep çok olunca sıkıntı oldu. İzdiham yaşandı ve ezilme oldu hala yoğunluk yaşanıyor ama şu an kapalıyız. Sadece içerideki müşterilerin çıkmasını bekliyoruz, mağazayı kapattık" ifadelerini kulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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