Başakşehir'de Baba Oğlunu Darp Etti - Son Dakika
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Başakşehir'de Baba Oğlunu Darp Etti

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Başakşehir'de bir baba, test çözüm süresinden dolayı oğlunu dövdü. Olay kameraya yansıdı.

24.09.2024 16:43
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Başakşehir'de babadan oğluna "test" dayağı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de bir kişi, testi kısa sürede çözdüğüne inanmadığı oğlunu dövdü. Çocuğunu darp eden baba gözaltına alınırken, küçük çocuk ise yetiştirme yurduna yerleştirildi. Adamın oğlunu dövdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay 23 Eylül'de saat 22.00 sıralarında Başakşehir Başakşehir Mahallesi'ndeki bir adreste meydana geldi. C.O. isimli şahıs, oğlu B.T.O.'nun bir soru kitapçığındaki testi bitirmesi gereken zaman aralığından daha kısa sürede bitirmesi üzerine çılgına döndü. Oğlunun bütün soruları kısa sürede çözdüğüne inanmayan C.O, küçük çocuğu darp etti. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. C.O. yakalanarak gözaltına alınırken, B.T.O. isimli küçük çocuk şahıs ise muhafaza altına alındı. C.O.'nun "çocuğa karşı şiddet" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. B.T.O.'nun ise muhafaza altına alınarak Yetiştirme Yurduna teslim edildiği öğrenildi.

Başakşehir\'de Baba Oğlunu Darp Etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Baba Oğlunu Darp Etti - Son Dakika

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