Başakşehir'de Bıçaklı Saldırı: Saldırganın İfadesi - Son Dakika
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Başakşehir'de Bıçaklı Saldırı: Saldırganın İfadesi

Başakşehir'de yürüyen 3 kişiyi bıçaklayan 17 yaşındaki saldırgan, rüya ve oyun bağlantısı kurdu.

11.10.2024 22:03
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Başakşehir'de yolda yürüyen 3 kişiyi bıçaklayan şahsın ifadesi ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de yolda yürüyen 3 kişiyi bıçaklayan şahsın ifadesi ortaya çıktı.

Başakşehir ilçesi Kayaşehir Mahallesi'nde bir şahıs Rabia Caddesi üzerinde yürüyen kişilere anlamsızca saldırarak bıçakla yaralamıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. 17 yaşında olduğu öğrenilen M.G. isimli saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanan saldırgan adliyeye sevk edilmişti. Saldırganın ifadesi ortaya çıktı.

Sürekli bilgisayar ve telefondan savaş oyunları oynadığını ve oyunu bırakıp gerçek hayatta oyunlar oynamasına dair rüyalar gördüğünü ifade etti. İfadesinin devamında ise, olay günü de aynı rüyalardan gördüğünü ve uyandıktan sonra mutfaktan bıçak alarak dışarı çıktığını daha sonra dışarıda kafede oturan şahısları görmesi üzerine şahısları bıçakla yaraladığını özellikle birini seçerek saldırmadığını belirtti. Saldırgan, oyunlarda olduğu gibi gerçek hayatta da şahısların kendisine saldıracağı düşüncesiyle şahıslara bıçakla saldırdığı söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Bıçaklı Saldırı: Saldırganın İfadesi - Son Dakika

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