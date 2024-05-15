İstanbul\'da metro durağı çıkışında bomba bulundu

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İstanbul Başakşehir'de metro çıkışının yanındaki sanayi sitesinin istinat duvarında el yapımı patlayıcı bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından patlayıcı madde muhafaza altına alındı.

İSTİNAT DUVARINDA PATLAYICI BULUNDU

Olay, Esenler Sanayi Sitesi 7. Caddede saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Metro durağı çıkışının da bulunduğu sanayi sitesinin istinat duvarının yağmur tahliye deliğinde, fitilli cisim görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak yaya ve araç trafiğine kapattı.

EL YAPIMI BOMBA MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Olay yerine, bomba imha uzmanı ekipler ve olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Bomba imha ekipleri fitilli cismin el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi. El yapımı patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Olay yeri inceleme polisinin istinat duvarı ve çevresinde incelemelerinin ardından kapalı olan yol trafiğe açıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: EL BOMBA SÜSÜ VERİLMİŞ CİSİM BULUNMUŞTUR

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, 15.05.2024 Çarşamba günü saat 15.07'te alınan bomba ihbarı üzerine, Başakşehir İlçesi Turgut Özal Metro İstasyonu'na intikal etmiştir. Ekiplerimizin bölgede yaptığı incelemede, Turgut Özal Metro İstasyonu ile Esenler Sanayi Sitesi arasında bulunan duvara saklanmış el yapımı bomba süsü verilmiş bir cisim bulunmuştur.

Bölge, emniyet ekiplerimizce tahliye edilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, söz konusu cisim ise bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. El yapımı bomba süsü verilmiş düzenek içerisinde; Nevi belirsiz 2 Gr yanıcı toz madde, maytap fitili, şeffaf renkli bant sarılı ilaç kutusu, 1 adet kalem pil olduğu görülmüştür. Düzeneği bölgeye yerleştiren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler: