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İstanbul'da metro durağı çıkışında bomba bulundu

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İstanbul Başakşehir'de metro durağının çıkışında duvardaki bir deliğe bırakılmış bomba bulundu. Bomba imha ekiplerince yapılan ilk incelemede bulunan bombanın, el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi. Bomba, polis ekiplerince muhafaza altına alındı.

15.05.2024 15:39
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İstanbul Başakşehir'de metro çıkışının yanındaki sanayi sitesinin istinat duvarında el yapımı patlayıcı bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından patlayıcı madde muhafaza altına alındı.

Sanayi sitesinde hareketli dakikalar! Bomba ihbarı polisi harekete geçirdi

İSTİNAT DUVARINDA PATLAYICI BULUNDU

Olay, Esenler Sanayi Sitesi 7. Caddede saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Metro durağı çıkışının da bulunduğu sanayi sitesinin istinat duvarının yağmur tahliye deliğinde, fitilli cisim görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak yaya ve araç trafiğine kapattı.

Sanayi sitesinde hareketli dakikalar! Bomba ihbarı polisi harekete geçirdi

EL YAPIMI BOMBA MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Olay yerine, bomba imha uzmanı ekipler ve olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Bomba imha ekipleri fitilli cismin el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi. El yapımı patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Olay yeri inceleme polisinin istinat duvarı ve çevresinde incelemelerinin ardından kapalı olan yol trafiğe açıldı.

Sanayi sitesinde hareketli dakikalar! Bomba ihbarı polisi harekete geçirdi

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: EL BOMBA SÜSÜ VERİLMİŞ CİSİM BULUNMUŞTUR

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, 15.05.2024 Çarşamba günü saat 15.07'te alınan bomba ihbarı üzerine, Başakşehir İlçesi Turgut Özal Metro İstasyonu'na intikal etmiştir. Ekiplerimizin bölgede yaptığı incelemede, Turgut Özal Metro İstasyonu ile Esenler Sanayi Sitesi arasında bulunan duvara saklanmış el yapımı bomba süsü verilmiş bir cisim bulunmuştur.

Sanayi sitesinde hareketli dakikalar! Bomba ihbarı polisi harekete geçirdi

Bölge, emniyet ekiplerimizce tahliye edilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, söz konusu cisim ise bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. El yapımı bomba süsü verilmiş düzenek içerisinde; Nevi belirsiz 2 Gr yanıcı toz madde, maytap fitili, şeffaf renkli bant sarılı ilaç kutusu, 1 adet kalem pil olduğu görülmüştür. Düzeneği bölgeye yerleştiren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

Sanayi sitesinde hareketli dakikalar! Bomba ihbarı polisi harekete geçirdi
Sanayi sitesinde hareketli dakikalar! Bomba ihbarı polisi harekete geçirdi
Sanayi sitesinde hareketli dakikalar! Bomba ihbarı polisi harekete geçirdi
Sanayi sitesinde hareketli dakikalar! Bomba ihbarı polisi harekete geçirdi
Sanayi sitesinde hareketli dakikalar! Bomba ihbarı polisi harekete geçirdi
İstanbul\'da metro durağı çıkışında bomba bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da metro durağı çıkışında bomba bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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