Başakşehir\'de Drift Yapan Sürücüye Ceza

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Başakşehir'de drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ve araç sahibine toplamda 63 bin 720 TL idari para cezası uygulandı. Yürekleri ağza getiren o anlar kamerada.

İstanbul Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesi üzerinde bir araç sürücüsü drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü yürekleri ağza getirdi. Sürücünün 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. 24.11.2024 tarihinde bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Kimlik bilgileri tespit edilen araç sürücüsü Y.E.B. isimli şahıs yakalandı. Araç sürücüsü ve araç sahibine APP Plaka kullanmak, film cam, sürücü belgesiz araç kullanmak, yakın takip, drift yapmak, saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplamda 63 bin 720 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL