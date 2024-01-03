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Başakşehir'de kargo aracı viraja girerken devrildi...Kaza anı kamerada - Son Dakika
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Başakşehir'de kargo aracı viraja girerken devrildi...Kaza anı kamerada

Başakşehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kargo aracı viraja girerken devrildi. Aracın devrildiği anda o yoldan geçen bir İETT otobüsünü teğet geçerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir\'de kargo aracı viraja girerken devrildi...Kaza anı kamerada
03.01.2024 - 23:34,
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Başakşehir'de kargo aracı viraja girerken devrildi...Kaza anı kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kargo aracı viraja girerken devrildi. Aracın devrildiği anda o yoldan geçen bir İETT otobüsünü teğet geçerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi 15. Bölge'de meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan kargo aracı, viraja girdiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Aynı anlarda yakından geçen bir İETT otobüsü ise kazaya karışmaktan son anda kurtuldu. Kargo aracının şoförünün hafif yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de kargo aracı viraja girerken devrildi...Kaza anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de kargo aracı viraja girerken devrildi...Kaza anı kamerada - Son Dakika
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