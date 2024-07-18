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Başakşehir'de ot yangınına TOMA müdahale etti

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de kuru otların bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına yoldan geçen toplumsal olaylar müdahale aracı (TOMA)'da müdahale etti.

Yangın saat 18.30 sıralarında Başakşehir Şamlar Mahallesi mevkiinde bulunan kuru otların olduğu bir bölgede çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi.

TOMA müdahale etti

Yangının yaşandığı bölgeden geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal Olaylar Müdahale Aracı (TOMA)'da su sıkarak yangına müdahale etti. İtfaiyenin de müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.