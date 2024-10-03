Başakşehir\'de Yangın Paniği

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İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir sitede bulunan 14 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Binadakiler can havliyle dışarı çıkarken, 3 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, korkutan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları ise dronla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki Sedef Sitesi'nin içerisindeki 14 katlı binanın çatı katında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, elektrik aksamından çıktığı tahmin edinilen yangını fark eden vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye yönelik çalışma yaparken polis ekipleri ise çevre güvenliği aldı. Binanın çatı katına ulaşan ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

3 kişi dumandan etkilendi

Dairelerde bulunan vatandaşlar panikle dışarıya çıktı. Bina boşaltılırken 3 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınabildi. Yangını söndürme çalışmaları ise dronla görüntülendi. Görüntülerde çatı katında bulunan güneş panelleri arasında dumanların yükseldiği itfaiye ekiplerinin çalışmalar yürüttüğü görüldü. - İSTANBUL