Başakşehir'deki Silahlı Saldırı Operasyonu

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Başakşehir'de iş yerine silahlı saldırı düzenleyen zanlılar polis takibinde yakalandı

Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Başakşehir'de bir işyerine motosikletliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıyı düzenleyen 3 zanlı, Fatih'te takip edilen şüpheli aracın durdurulmasının ardından yakalandı. Zanlıların ev ve işlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve silahlı saldırıda kullanılan motosiklet ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay 28 Aralık Cumartesi günü Başakşehir İkitelli Mahallesi'nde saat 02.05'te meydana geldi. Motosikletli şahıslar bir işyerine yönelik silahlı saldırı düzenledi. Şüpheliler saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Y.M., B.G. ve B.A. isimli şüpheliler 01 Ocak Çarşamba günü Fatih Tahtakale Mahallesi'nde bir aracın takip edilmesinin ardından yakalandı. Araçta yapılan aramalarda; 6 kilo 500 gram narkotik madde, 2 kilogram kokain maddesi, 2 hassas terazi ele geçirildi. Çalışmaların devamında şüphelilerin evlerine aynı gün operasyon gerçekleştirildi. S.İ. isimli şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda; 500 gram marihuana, 10 gram afyon sakızı, saldırıda kullanılan motosiklet, 1 tabanca, 10 fişek ele geçirildi. Yakalanan zanlılar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.