Başiskele\'de İnşaat İşçisi Düştü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde inşaatta çalışan işçi, dengesini kaybetmesi neticesinde 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, Karşıyaka Mahallesi Latife Hanım Caddesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. N.E. isimli işçi, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İşçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ