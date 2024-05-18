Başkale'de askeri araç kaza yaptı: 11 yaralı - Son Dakika
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Başkale'de askeri araç kaza yaptı: 11 yaralı

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker yaralandı. Kaza, Esenyamaç Mahallesine bağlı Yeşilbulak mezrasında meydana geldi. Yaralı askerler ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine getirildi.

18.05.2024 21:35
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Başkale'de askeri araç kaza yaptı: 11 yaralı

VAN - Van'ın Başkale ilçesi kırsalında askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinde Esenyamaç Mahallesine bağlı Yeşilbulak mezrasında meydana geldi. Başkale'ye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesine bağlı İran sınırındaki Yesilbulak mezarında devriye görevi yürüten askeri araç sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 11 asker yaralandı. Olayın yaşandığı bölgeye 112 sağlık ekipleri ve jandarma personeli gönderildi.

Yaralı askerler ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı askerlerden durumu ağır olan 6'sı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diger yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başkale'de askeri araç kaza yaptı: 11 yaralı - Son Dakika

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