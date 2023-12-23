 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Şehitler İçin Taziye Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Şehitler İçin Taziye Mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Denizlili Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan ve silah arkadaşları için taziye mesajı yayımladı. Başkan Zolan, şehitlerin vatan için canlarını seve seve verdiğini vurgulayarak, Türk milletinin onları asla unutmayacağını belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı\'ndan Şehitler İçin Taziye Mesajı
23.12.2023 - 13:00,
Abone Ol

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Denizlili Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan ve silah arkadaşları için taziye mesajı yayımladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pençe Kilit Hareket Bölgesi'nde bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen Denizlili Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan ile silah arkadaşları Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın için taziye mesajı yayımladı. Aziz Türk milletinin, vatanı için şehit düşen evlatlarını asla unutmayacağını vurgulayan Başkan Zolan, "Her bir karışı kahramanlarımızın kanıyla sulanan bu kutsal toprakların birlik ve beraberliğine kast edenler asla emellerine ulaşamayacak. Şanlı ordumuz cennet vatanımıza göz koyan menfur terör örgütlerine gereken dersi en sert şekilde verecektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Zolan, mesajında şunları kaydetti: Canını, kanını vatanı için seve seve veren şehitlerimizin emaneti bizim emanetimizdir. Bu vesilelerle Pençe Kilit Hareket Bölgesi'nde şehit düşen evladımız, hemşehrimiz Uzman Çavuş Mehmet Serinkan ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Denizli'mize sabır ve başsağlığı diliyorum. Kahraman şehitlerimizin makamı ali, mekanları cennet olsun." - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osman Zolan, Terör, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Şehitler İçin Taziye Mesajı - Son Dakika


13:00
Bedava bardak için izdiham yarattılar Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46
Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
12:32
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:27
Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
12:17
Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda
11:47
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35
Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı
11:27
Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı

Son Dakika
13:00 Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46 Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
12:32 Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:27 Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
12:17 Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda
11:47 CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35 Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:23 Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:26 Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 14:00:48. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Şehitler İçin Taziye Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement