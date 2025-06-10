Başpolis Memuru Yemliha Bozkurt Son Yolculuğuna Uğurlandı

Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Başpolis Memuru, Antalya'da törenle uğurlandı

ANTALYA - Antalya'da Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Kıdemli Başpolis Memuru Yemliha Bozkurt, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle uğurlanan Bozkurt'un cenazesi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde toprağa verilecek.

Antalya Emniyet Müdürlüğü kadrosunda, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Kıdemli Başpolis Memuru Yemliha Bozkurt (49), akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 9 Haziran 2025 günü yaşamını yitirdi. Bozkurt için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nda tören düzenlendi. Meslektaşlarının omuzlarında tören alanına getirilen Bozkurt, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bozkurt'un cenazesi, 11 Haziran'da memleketi Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Gövdeli Karadut Mahallesi'nde bulunan camide öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verilecek.

1976 yılında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde dünyaya gelen Yemliha Bozkurt, 2001 yılında Malatya Polis Okulu'ndan mezun olarak meslek hayatına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde başladı. Sırasıyla Sivas, Muğla ve Antalya Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli görevlerde bulunan Bozkurt, evli ve iki çocuk babasıydı.

Cenaze törenine İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Bozkurt'un eşi Şengül Aygün Bozkurt, çocukları İrem Tuğba ve Alperen Bozkurt ile çok sayıda meslektaşı katıldı.