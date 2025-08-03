Batı Şeria'da Dayanışma Eylemi

Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde, yüzlerce kişi Gazze ve Filistinli Mahkumlarla Dayanışma Günü kapsamında oturma eylemi yaparak, soykırım ve açlık savaşının sona ermesi çağrısında bulundu.

Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde, yüzlerce kişi Gazze ve Filistinli Mahkumlarla Dayanışma Günü kapsamında bir araya geldi. Oturma eylemi yapan Filistinliler, Gazze Şeridi'ndeki soykırım ve açlık savaşının sona erdirilmesi çağrısında bulunurken, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla da dayanışma mesajı verdi. Filistin bayraklarının dalgalandığı eylemde, göstericiler İsrail hapishanelerinde tutulan mahkumların fotoğraflarını taşıyarak özgürlük sloganları attı.

"Tüm hapishanelerin kapatılmasını talep ediyoruz"

Filistinli Tutuklular Kurumu Müdürü Ibrahim Najajreh, bu eylemin Gazze Şeridi'ndeki sivillere ve İsrail hapishanelerindeki tutuklulara destek vermeyi, dünya kamuoyunu harekete geçirmeyi amaçladığını belirtti.

El Fetih sözcüsü Maher al-Namoura ise Gazze Şeridi'ndeki soykırımın sona erdirilmesi, açlık savaşının durdurulması için harekete geçilmesi ve tutukluların İsrail hapishanelerinde maruz kaldığı baskı ve işkence politikasının son bulması çağrısında bulundu. Maher al-Namoura, "Filistinlere yönelik suç işlenen tüm hapishanelerin kapatılmasını talep ediyoruz" dedi.

Eyleme katılan Filistinli Iman Ebu Süneynih de tutuklu eşi adına konuşarak, bu oturma eyleminin Gazze ve tutuklulara destek için sabır ve direniş mesajı olduğunu söyledi. Süneynih, dünyanın, Gazze'deki çocukların, kadınların ve Filistin halkının maruz kaldığı soykırımı ve açlığı durdurması gerektiğini vurguladı. - BATI ŞERİA