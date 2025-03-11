Batman'da depremde ağır hasar alan AFAD binası kontrollü yıkılıyor
BATMAN - Batman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan AFAD il binasının kontrollü yıkımına başlandı.
Turgut Özal Bulvarı Diyarbakır Caddesinde bulunan AFAD il müdürlüğü binası Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. 7 Katlı AFAD il müdürlüğü binasının yıkımına kontrollü olarak başlandı. Boşaltılan ve çevresinde güvenlik tedbiri alınan binanın iş makineleriyle yıkımına başlandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da AFAD Binası Yıkılıyor - Son Dakika
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