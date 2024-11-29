- Batman'da gece saatlerinde yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerince Körük Mahallesinde iki grup arasında yaşanan sözlü tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle İ.H.Ö,(23) sırtından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İ.H.Ö, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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