Batman\'da Bıçaklı Kavga

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Batman'da iki genç kavga ederek birbirini bıçakladı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'nde S.M. (18) ve E.Y, (16), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Şahıslar, sözlü tartışmanın ardından birbirini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN