3.Sayfa

Batman'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

BATMAN - Batman kent merkezinde iki akraba aile arasında çıkan bıçaklı kavgada aynı aileden üç kişi yaralandı.

Olay Batman Bayındırlık Mahallesinde meydana geldi. İki akraba aile arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada aynı aileden C.İ., B.İ. ve A.İ. isimli vatandaşlar yaralandı, yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kavganın ardından olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.