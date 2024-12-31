Batman'da öldürülen 18 yaşındaki İbrahim Halil Etike cinayetinin 4 şüphelisi adliyeye sevk edildi.
28 Aralık'ta Raman Caddesi'nde sokak ortasında öldürülen 18 yaşındaki İbrahim Halil Etike olayına ilişkin soruşturma sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Cinayet: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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