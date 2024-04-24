Batman'da 'dur' ihtarına uymayan kişinin 67 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Batman'da 'dur' ihtarına uymayan kişinin 67 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı

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Batman'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve polis kovalamacası sonucu yakalanan kişinin 10 ayrı suçtan toplamda 67 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24.04.2024 21:18
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Batman'da 'dur' ihtarına uymayan kişinin 67 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı

BATMAN - Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra polisin kovalamacası sonucu yakalanan kişinin 67 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesinde devriye sırasında durumundan şüphelendikleri kişiye "dur" ihtarında bulundu. Polis, kaçan şüpheliyi uzun kovalamaca sonucu yakaladı.

Şüpheli E. E'nin yapılan sorgusunda "Resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak", "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçlarından 10 ayrı dosyadan 67 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman\'da \'dur\' ihtarına uymayan kişinin 67 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Batman, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da 'dur' ihtarına uymayan kişinin 67 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da 'dur' ihtarına uymayan kişinin 67 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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