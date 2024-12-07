Batman\'da Gruplar Arasında Kavga

3.Sayfa

Batman'da iki grup arasında yaşanan kavgaya polis müdahalede bulundu.

GAP Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan olmazken polis tarafları ayırdı.

Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. - BATMAN