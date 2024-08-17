Batman'da Kafeye Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Batman'da Kafeye Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Batman\'da Kafeye Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Batman'da bir kafenin önüne gelen kişi belinden çıkardığı silahla kafede oturanlara kurşun yağdırdı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi. İki kişi yaralandı.

17.08.2024 01:18
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Batman'da bir kafenin önüne gelen kişi belinden çıkardığı silahla kafede oturanlara kurşun yağdırdı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre Kültür Mahallesi'ndeki bir bir kafeteryanın önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle kafede oturanların üzerine ateş açtı. Kurşunlar içeride oturan bir kişiye isabet etti ayrıca kırılan camların isabet ettiği bir kişi de olmak üzere 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

Saldırı güvenlik kamerasında

İş yerine sapılan silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda işyeri önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi belinden çıkardığı silahla içeride oturanların üzerine doğru ateş açtığı, bununla birlikte iş yerinin camları parçalanırken içerideki vatandaşların kaçışması güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Kafeye Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Kafeye Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
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