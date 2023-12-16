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Batman'da mahsur kalan 2 keçi AFAD tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Batman'da mahsur kalan 2 keçi AFAD tarafından kurtarıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı. Keçiler, sahibine teslim edildi.

Batman\'da mahsur kalan 2 keçi AFAD tarafından kurtarıldı
16.12.2023 - 10:55,
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde AFAD ekipleri, 4 gündür sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi halat yardımıyla aşağı inerek kurtardı.

Hasankeyf ilçesi dağlık bölgede 2 keçi 4 gün önce sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla keçileri kurtaramayan çoban, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine AFAD ekipleri bölgeye gitti. Halat yardımıyla sarp kayalıklardan aşağı inen ekipler, keçileri bulundukları yerden çıkartıp sahibine teslim etti. - BATMAN

Kaynak: İHA
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