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Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı

BATMAN - Batman'da iftar sonrası iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ayağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hilal Mahallesi'nde iftar sonrası iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi ayağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.