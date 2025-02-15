Batman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Batman'da otomobil takla attı: 3 ağır yaralı

BATMAN - Batman Diyarbakır karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Batman Diyarbakır Diktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 33 NS 155 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilin takla atması sonucu isimleri öğrenilemeyen 3 kişi araçta sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri araçta sıkışan 3 kişiyi çıkardı.

Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.