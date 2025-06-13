Batman\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde iki otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. - BATMAN