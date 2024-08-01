3.Sayfa

Batman'da trafik kazası: 8 yaralı

BATMAN - Batman'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği yolda yeni bir kaza daha meydana geldi. İki otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Batman Beşiri karayolunda meydana geldi. Beşiri istikametinden seyreden plakalı 34 SL 1625 araç aniden şerit değiştirmek isterken seyir halinde bulunan 34 JG 6003 hafif ticari plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.