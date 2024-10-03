Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Batman ve Ankara'da "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda yakalanan 8 kişi tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcısı olduğu belirlenen 8 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Uzun süren takipler sonucu adresleri belirlenen 8 kişinin yakalanması için Batman kent merkezindeki 8 adres ve bunlarla bağlantılı olduğu belirlenen Ankara'daki bir adrese sabaha karşı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş 10 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 adet captagon, 3 gram esrar, 31 gram metamfetamin, 16 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şüpheli 8 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN