Batman\'da yakalanan şahıs 19 ilde işlediği 169 suçtan aranıyormuş

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Batman'da yakalanan şahsın 19 ilde işlediği 169 suçtan arandığı ortaya çıktı.

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahsın yapılan sorgusunda 169 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Bir çok suçtan her yerde aranan O.A.'nın, 19 ilde 29 dosya dahilinde 169 suçtan arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısın tutuklandığı öğrenildi. - BATMAN