Batman Valiliği, Kurban Bayramı öncesinde dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu - Son Dakika
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Batman Valiliği, Kurban Bayramı öncesinde dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu

Batman Valiliği, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bazı dolandırıcıların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak kurban bağışı adı altında vatandaşları dolandırdığına dikkat çekti. Valilik, vatandaşları duyarlı olmaya çağırarak, yardımların ihtiyaç sahiplerine ilgili kurumlar tarafından usulüne uygun şekilde yapıldığını belirtti. Dolandırıcılara itibar edilmemesi ve durumla karşılaşan vatandaşların yetkililere ihbarda bulunması istendi.

13.06.2024 12:36
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Batman valiliği, dolandırıcılara karşı yaptığı uyarıda yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bazı şahısların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak kurban bağışı adı altında vatandaşları dolandırdığına dikkat çekti.

Valilikten yapılan uyarıda, vatandaşların duyarlı olması istendi. Açıklamada, "Son zamanlarda ilimizden veya başka illerden art niyetli kişilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp kurban bağışı ve benzeri yardım adı altında dolandırmak maksadıyla vatandaşlarımızdan nakdi yardım talep ettiği tespit edilmiştir. Valiliğimizin veya kamu kurumlarımızın vatandaşlarımızdan herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir usulü bulunmamaktadır. Mevzuat çerçevesinde yapılması gereken yardımlar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ilgili kurumlar tarafından usulüne uygun yapılmaktadır. Bu itibarla; valiliğimizin, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Acil Çağrı Merkezinin (112) numaralı hattına veya en yakın güvenlik birimlerine ihbarda bulunması rica olunur" denildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman Valiliği, Kurban Bayramı öncesinde dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu - Son Dakika

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