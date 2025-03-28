Bayramda 10.599 Güvenlik Gücü Görevde - Son Dakika
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Bayramda 10.599 Güvenlik Gücü Görevde

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Vali Hatipoğlu, Elazığ'da bayramda 10.599 güvenlik görevlisinin huzur için sahada olacağını söyledi.

28.03.2025 12:18
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Vali Hatipoğlu: "Bayramda 10 bin 599 güvenlik gücü sahada görev yapacak"

ELAZIĞ - Bayramın huzur ve güvenliği için Elazığ'da tüm kurumların gerekli tedbirleri aldığını belirten Vali Numan Hatipoğlu, "Trafik ve asayiş tedbirleri kapsamında 4 bin 446 emniyet, 6 bin 153 jandarma personeli olmak üzere toplam 10 bin 599 güvenlik gücü sahada görev yapacaktır" dedi.

Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan'ın katılımıyla Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında kamuoyu ve basın bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Bayram tatilinin 9 gün olarak belirlenmesiyle birlikte vatandaşların bayramı, huzur ve güven içinde geçirmeleri için kentte tüm kurumların gerekli tedbirleri aldığını vurgulayan Vali Numan Hatipoğlu, "Trafik ve asayiş tedbirleri kapsamında; 4 bin 446 emniyet, 6 bin 153 jandarma personeli olmak üzere toplam 10 bin 599 güvenlik gücü sahada görev yapacaktır. Bu kapsamda güvenlik güçlerimiz, trafik denetimleri kapsamında bayram tatili boyunca hız kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla sabit ve seyir halinde radar denetimleri gerçekleştirecektir. Emniyet, çocuk bağlama sistemi, alkol, seyir halinde cep telefonu kullanımı, motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi ile yolcu taşıyan araçlara yönelik sivil denetimler yapılacaktır. Otogar çıkışlarında denetimler sıklaştırılacak, yolcu taşıyan sürücülere emniyet kemeri kullanmaları ve trafik kurallarna uymaları konusunda hatırlatmalar yapılacaktır. Uzun yol yapan şoförlerin dinlenmeleri konusunda gerekli uyarılar yapılacak ve trafik güvenliğini tehlikeye atan araçların çıkışına izin verilmeyecektir. Trafik akışının yoğun olduğu şehir içi ve şehirlerarası kara yollarında, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları, dron desteği ve mobil radarlı hız denetimleri ile kırmızı ışık ihlali, ters yön kullanımı ve tehlikeli araç kullanımına karşı anında müdahale için hazırlıklı olunacaktır. Bölge Trafik Denetleme ekiplerimiz Malatya, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır kara yollarında, 24 saat esasına göre görev yapacak olup, 19 trafik ve 3 radar ekibi aktif denetim faaliyetlerinde bulunacaktır" diye konuştu.

Vali Hatipoğlu, "Bayram tatilinde sevdiklerinize güvenli bir şekilde ulaşabilmeniz için trafik kurallarına uymanız büyük önem taşımaktadır. Hız sınırlarına riayet edilmesi ve alkollü araç kullanımından kaçınılması herkesin güvenliği için hayati önem arz etmektedir. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, sevdiklerimize daha yakın olma fırsatı sunan özel günlerdir. Alınan tedbirler sayesinde hem trafikte hem de sosyal yaşamda huzur dolu bir bayram geçirilmesi en büyük dileğimizdir. Ayrıca, ilimizde huzuru bozacak herhangi bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın duyarlı davranarak olayları ivedilikle güvenlik güçlerimize, 112'ye bildirmesi büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, değerli Elazığlı hemşerilerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Asayiş, Elazığ, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayramda 10.599 Güvenlik Gücü Görevde - Son Dakika

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